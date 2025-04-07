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Происшествия 7 апреля 2025 13:12

МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и грозе

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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности при сильном ветре и грозе

Во вторник, 8 апреля, на территории Татарстана местами ожидаются туман, ветер до 20 метров в секунду, в отдельных районах возможна гроза.

В связи с этим МЧС Татарстана предупреждает жителей республики о мерах безопасности в непогоду.

Во время усиления ветра следует убрать с незастекленных балконов и дворов незакрепленные предметы, плотно закрыть окна. Держаться подальше от карнизов домов, рекламных стендов, не стоять и не парковать машины возле навесов и деревьев. Чтобы избежать травм от порывов ветра, необходимо укрыться в здании.

#МЧС #гроза #ветер
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