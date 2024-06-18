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МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности на фоне штормового предупреждения
Территория Татарстана в ближайшие дни окажется под воздействием опасных метеорологических явлений. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 14:00 18 июня до 21:00 19 июня при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с, и ливневые дожди и град.
В связи со штормовым предупреждением Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует жителям принять необходимые меры безопасности:
Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в плавание, обязательно иметь при себе средства спасения, связи и навигации, не рыбачить в одиночку.
Водителям автотранспорта по возможности избегать поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и строго соблюдать ПДД.
Убрать с балконов и придомовых территорий незакрепленные предметы, которые могут разлететься из-за сильного ветра. Не парковать автомобили возле навесов, деревьев. При усилении ветра лучше укрыться в жилых помещениях.
Во время грозы необходимо соблюдать правила безопасности и держаться подальше от высоких объектов, чтобы избежать поражения молнией.
Установка молниеотводов поможет предотвратить возгорания и разрушения строений от удара грозового разряда.
Главное управление МЧС призывает жителей республики серьезно отнестись к штормовому предупреждению и следовать рекомендациям по обеспечению личной безопасности.
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