МЧС напоминает татарстанцам о мерах безопасности на фоне штормового предупреждения

Территория Татарстана в ближайшие дни окажется под воздействием опасных метеорологических явлений. По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 14:00 18 июня до 21:00 19 июня при прохождении активных атмосферных фронтов ожидаются грозы, шквалистое усиление ветра до 15-20 м/с, локально порывы могут достигать 24 м/с, и ливневые дожди и град.

В связи со штормовым предупреждением Главное управление МЧС России по Республике Татарстан рекомендует жителям принять необходимые меры безопасности:

Владельцам маломерных судов воздержаться от выхода в плавание, обязательно иметь при себе средства спасения, связи и навигации, не рыбачить в одиночку.

Водителям автотранспорта по возможности избегать поездок за пределы населенных пунктов без крайней необходимости и строго соблюдать ПДД.

Убрать с балконов и придомовых территорий незакрепленные предметы, которые могут разлететься из-за сильного ветра. Не парковать автомобили возле навесов, деревьев. При усилении ветра лучше укрыться в жилых помещениях.

Во время грозы необходимо соблюдать правила безопасности и держаться подальше от высоких объектов, чтобы избежать поражения молнией.

Установка молниеотводов поможет предотвратить возгорания и разрушения строений от удара грозового разряда.

Главное управление МЧС призывает жителей республики серьезно отнестись к штормовому предупреждению и следовать рекомендациям по обеспечению личной безопасности.