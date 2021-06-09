МЧС напоминает татарстанцам, как обезопасить себя в грозу

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напомнили, как безопасно вести себя во время грозы. По прогнозам синоптиков, с вечера 9 июня по 10 июня в Татарстане местами ожидается гроза с усилением ветра.

При сильном ветре рекомендуется остаться дома, плотно закрыв окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередач. Не оставляйте автомобили около крупных деревьев.

Если вы оказались на улице во время грозы, то рекомендуется лечь на землю подальше от реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник.

Водителям по возможности следует отказаться от поездок на дальние расстояния. Если гроза застигла вас в машине, на велосипеде или мотоцикле, то лучше прекратить движение и переждать ее.