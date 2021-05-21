МЧС напоминает татарстанцам, как безопасно вести себя в грозу

По прогнозам синоптиков, с вечера 21 мая по вечер 22 мая в Татарстане местами ожидаются гроза, сильный ветер до 15-20 м/с, а также град. МЧС напоминает жителям республики о мерах безопасности в надвигающуюся непогоду. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре рекомендуется не выходить из дома, плотно закрыть окна и двери. Если вы оказались на улице, то не приближайтесь к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям электропередач. Не паркуйте автомобиль около крупных деревьев.

Если гроза застигла вас на улице по время поездки на машине, велосипеде или мотоцикле, то лучше сразу остановиться и переждать ее. На открытой местности рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Главное, чтобы рядом с вами не было реки или озера, поскольку вода – хороший проводник.

Водителям следует быть особенно внимательными на дороге. По возможности нужно отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам надо быть осторожнее при переходе дороги.