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Ру Тат
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21 мая 2021  14:22
Павел Климчак

МЧС напоминает татарстанцам, как безопасно вести себя в грозу

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По прогнозам синоптиков, с вечера 21 мая по вечер 22 мая в Татарстане местами ожидаются гроза, сильный ветер до 15-20 м/с, а также град. МЧС напоминает жителям республики о мерах безопасности в надвигающуюся непогоду. Об этом сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

При сильном ветре рекомендуется не выходить из дома, плотно закрыть окна и двери. Если вы оказались на улице, то не приближайтесь к рекламным щитам, вывескам, дорожным знакам и линиям электропередач. Не паркуйте автомобиль около крупных деревьев.

Если гроза застигла вас на улице по время поездки на машине, велосипеде или мотоцикле, то лучше сразу остановиться и переждать ее. На открытой местности рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Главное, чтобы рядом с вами не было реки или озера, поскольку вода – хороший проводник.

Водителям следует быть особенно внимательными на дороге. По возможности нужно отказаться от поездок на дальние расстояния. Пешеходам надо быть осторожнее при переходе дороги.

#гроза #мчс предупреждает
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