МЧС напоминает о мерах предосторожности после падения снега на детей в Бугульме

После случая с падением ледяной глыбы на двух маленьких детей в Бугульме МЧС напоминает о мерах предосторожности.

Так, на улице желательно держаться подальше от козырьков домов. Машины также не стоит парковать вблизи зданий, с крыш которых свисают сосульки или виден снег, подчеркивает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Из-за большого скопления снега на крышах они могут не выдержать нагрузки и рухнуть. МЧС обращается к руководству обслуживающих организаций и особенно объектов с массовым пребыванием людей с просьбой вовремя счищать снег с кровли.

Серьезную опасность представляет сход снежных лавин в оврагах и на холмах. Родители не должны оставлять детей без присмотра, а также быть очень аккуратны при передвижении по снегу.

«После падения с края крыши снег и лед могут сходить и с середины крыши, поэтому если на тротуаре видны следы ранее упавшего снега или ледяные холмики от воды, капавшей с сосулек, то это указывает на опасность данного места», – напоминают в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.