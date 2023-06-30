МЧС напоминает о мерах безопасности во время грозы и сильного ветра в Татарстане

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни на территории Татарстана ожидается неустойчивая погода.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на выходных, 1 и 2 июля, возможны кратковременные дожди, грозы и сильный ветер.

По прогнозам метеорологов, с 20 часов 30 июня до 21 часа 1 июля на территории Татарстана и в Казани местами ожидаются грозы и кратковременные усиления ветра до 15-20 м/с.

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ рассказали, как вести себя во время непогоды.

При сильном ветре не стоит выходить из зданий, необходимо оставаться в помещениях.

Находясь на улице, постараться отыскать укрытие. Не нужно прятаться под деревьями, так как ветер и крупный град могут ломать ветви, что может привести к травмам и повреждениям.

При сильном ветре избегать нахождения вблизи линий электропередачи, рядом с деревьями, щитами, витринами и карнизами домов.

Если во время грозы вы находитесь на открытой местности, рекомендуется лечь на землю, по возможности в низине. Важно, чтобы рядом с вами не было реки, озера или пруда, поскольку вода – хороший проводник, а удар молнии распространяется в радиусе 100 метров от водоема.

Водителям стоит отложить дальние поездки и не выезжать за пределы населенного пункта. Если гроза застала в пути, стоит выбрать безопасную скорость и быть предельно внимательным и осторожным.