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Происшествия
19 апреля 2022  15:11
Павел Климчак

МЧС напоминает о мерах безопасности в надвигающийся туман

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По прогнозам синоптиков, утром и днем 20 апреля на территории Татарстана местами ожидаются сильный дождь и туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, нужно принять меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу. За рулем авто воздержитесь от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство ДТП в тумане происходят с впереди движущимся авто, поэтому необходимо увеличить обычную дистанцию во время езды и снизить скорость.

Избегайте резких торможений, снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.

#мчс предупреждает #туман #сильный дождь
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