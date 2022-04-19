МЧС напоминает о мерах безопасности в надвигающийся туман

По прогнозам синоптиков, утром и днем 20 апреля на территории Татарстана местами ожидаются сильный дождь и туман с ухудшением видимости до 500 метров и менее. В связи с этим в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают о мерах безопасности в непогоду.

Если вы, находясь на природе, заметили сгущение тумана, нужно принять меры, чтобы не потерять ориентацию в лесу. За рулем авто воздержитесь от лишних перестроений, обгонов и опережений. Большинство ДТП в тумане происходят с впереди движущимся авто, поэтому необходимо увеличить обычную дистанцию во время езды и снизить скорость.

Избегайте резких торможений, снижайте скорость плавно. По возможности откажитесь от поездок на дальние расстояния.