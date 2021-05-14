МЧС напоминает, что купаться в водоемах Татарстана до начала сезона запрещено

МЧС напоминает, что в Татарстане пока не открыт купальный сезон. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Купание во всех водоемах, даже на пляжах, оборудованных для купания, запрещено. По статистике около 80% случаев гибели на воде случаются во время купания на необорудованных и запрещенных местах. Основные причины гибели – судороги и сердечно-легочные спазмы от перепада температур, удары о подводные предметы при нырянии, а также оставление детей без присмотра.

Только с начала этого месяца в Татарстане на воде погибли двое людей, еще двоих удалось спасти. В районах республики активно проводятся специальные рейды мобильных патрульных групп, которые могут оштрафовать тех, кто купается в необорудованных местах, от 1000 до 1500 рублей.

Масштабные рейды будут проведены и в Казани в предстоящие выходные в местах отдыха у воды. МЧС напоминает, что за купание ребенка без присмотра взрослых, будут наказаны его родители за неисполнение родительских обязанностей.

ГУ МЧС России по РТ напоминает, что купание в холодной воде может привести к судорогам – одной из основных причин гибели на воде. Кроме того, когда человек, нагревшись на солнце, резко погружается в ледяную воду, может произойти остановка сердца или сухое утопление – когда из-за рефлекторного спазма происходит остановка дыхания.

Немало происшествий также связано с нырянием в незнакомом месте, ведь на дне могут быть ямы, коряги, камни и другие опасные предметы. Родители должны внимательно следить за своими детьми – они могут утонуть почти мгновенно.