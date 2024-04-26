МЧС напоминает, что до 1 мая в Татарстане должны быть созданы противопожарные полосы

До 1 мая в Татарстане должны быть созданы противопожарные полосы шириной не менее 10 метров. Об этом на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям республики сообщил главный госинспектор РТ по пожарному надзору Максим Трущин.

Он напомнил, что вокруг населенных пунктов, подверженных ландшафтным пожарам, до начала пожароопасного периода создаются минерализованные полосы шириной не менее 10 метров или иные противопожарные барьеры.

Юрлица независимо от их форм собственности, КФХ, общественные объединения, ИП, должностные лица и граждане, пользующиеся территорией, прилегающей к лесу, обеспечивают ее очистку от сухой травы, мусора, других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 м от леса либо отделяют лес минерализованной полосой шириной не менее 1,4 м.

По состоянию на 25 апреля в республике произошел уже 101 случай горения сухой травы и мусора на общей площади 1,5 га, сообщил главный госинспектор.