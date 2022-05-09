МЧС и УФСИН Татарстана встретили праздник Победы пробегом ретро-автомобилей

Автопробег раритетных машин прошел сегодня в Свияжске. Необычная акция была приурочена к 77-летию со Дня Победы. Легендарными авто управляли сотрудники ГУ МЧС России по РТ и УФСИН Татарстана.

Фото: © Елена Саляхова

«Этот день очень значимый для нас. Почти у каждого, кто сегодня принял участие в автопробеге, есть родственники, которые принимали участие в Великой Отечественной войне», — рассказал старший государственный инспектор по маломерным судам, глава зеленодольского отделения ГИМС ГУ МЧС России по РТ Сергей Евсеев.

Маршрут автопробега оказался довольно продолжительным — от загородного клуба «Свияга» через остров-град Свияжск до населенного пункта Нижние Вязовые. На острове участники акции устроили для посетителей музея-заповедника выставку ретро-автомобилей и развернули полевую кухню.

Фото: © Елена Саляхова

Выставка раритетных автомобилей больше всего понравилась маленьким посетителям. Ребятам предлагали посидеть в салоне машин, покрутить руль и сфотографироваться. Особой популярностью как у детей, так и у взрослых пользовалась легендарная «Победа».

Фото: ©

«Дети получили массу впечатлений. Организаторы акции большие молодцы. Это очень важно, создавать такую атмосферу праздника, чтобы дети могли хоть на немного приблизиться к тому времени», – поделилась впечатлениями посетительница праздника.

К автопробегу сотрудники УФСИН и МЧС готовились очень тщательно. Как рассказал глава зеленодольского отделения ГИМС Сергей Евсеев, за несколько дней до начала акции они посмотрели десятки фильмов о войне и рассказывали о подвигах прадедов своим детям.

«Перед тем, как провести сегодняшнее мероприятие, наши дети посмотрели несколько фильмов о блокаде Ленинграда, о войне. Мы хотим привить детям, что сегодня очень важно сохранить в себе чувство долга перед нашей Родиной. Они должны прочувствовать ту обстановку, которую пришлось пережить нашим отцам и дедам», – отметил Евсеев.

В конце мероприятия сотрудники МЧС и УФСИН поздравили ветеранов с 77-летием со Дня Победы и вручили им подарки.