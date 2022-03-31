МЧС и ГИБДД напоминают татарстанцам о мерах безопасности во время непогоды в конце недели

По прогнозам синоптиков, в пятницу и субботу в Татарстане ожидается мокрый снег, туман, сильная гололедица и снежные заносы на дорогах. В воскресенье осадки будут отмечаться в основном в виде дождя. В связи с этим в ГУ МЧС России по РТ напоминают об основных мерах безопасности в непогоду.

Во время метели выходите из зданий лишь в исключительных случаях и не в одиночку. В автомобиле двигайтесь только по большим дорогам и шоссе. Перед поездкой на дальние расстояния проверьте состояние своего авто и соберите аварийный комплект.

Во время сильного ветра плотно закройте дома окна и двери. На улице держитесь подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков и линий электропередачи. Не паркуйте автомобиль около крупных деревьев.

ГИБДД также напоминает водителям, что на дороге в непогоду нужно руководствоваться безопасной, а не максимально разрешенной скоростью. Воздержитесь от опасных маневров, как, например, выезд на встречку. В салоне авто все должны быть пристегнуты, а дети перевозиться в автокресле на переднем сиденье до 12 лет и на заднем – до 7 лет.

Пешеходы также должны быть осторожнее на улице: дорогу следует переходить только на зеленый свет и по зебре, убедившись перед этим, что все машины вас пропускают.

Республиканская Госавтоинспекция призывает всех соблюдать ПДД и быть крайне внимательными на дороге.