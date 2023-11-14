Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
МЧС и «Газпром» расскажут россиянам о безопасном обращении с газовым оборудованием
Сегодня под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова между министерством и «Газпромом» было подписано информационное соглашение, сообщили в пресс-службе ведомства.
Документ предусматривает совместную профилактическую работу, в рамках которой сотрудники МЧС РФ и специалисты газовой службы будут проводить мероприятия, на которых расскажут гражданам о правилах безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.
«Совместные усилия МЧС России и «Газпром межрегионгаз» в области профилактической работы с населением помогут нашим гражданам сделать правильный выбор в сторону безопасности», – отметил на мероприятии министр Александр Куренков.
В ведомстве отметили, что ЧС, вызванные нарушениями правил пользования газовым оборудованием, чаще всего несут тяжелые последствия. В результате люди получают травмы или гибнут, а жилые дома оказываются сильно поврежденными или даже разрушенными.
«Профилактическая работа министерства направлена на то, чтобы предотвратить возможные трагедии и призвать людей задуматься о своей безопасности и безопасности своих близких», – сказал глава МЧС России.
Следите за происшествиями в республике, в Telegram-канале «Происшествия Татарстан»: @tatarstansos
Только здесь самая проверенная информация от официальных и надежных источников