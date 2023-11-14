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Происшествия 14 ноября 2023 19:19

МЧС и «Газпром» расскажут россиянам о безопасном обращении с газовым оборудованием

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Сегодня под председательством главы МЧС РФ Александра Куренкова между министерством и «Газпромом» было подписано информационное соглашение, сообщили в пресс-службе ведомства.

Документ предусматривает совместную профилактическую работу, в рамках которой сотрудники МЧС РФ и специалисты газовой службы будут проводить мероприятия, на которых расскажут гражданам о правилах безопасности при использовании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования.

Фото: © пресс-служба МЧС РФ

«Совместные усилия МЧС России и «Газпром межрегионгаз» в области профилактической работы с населением помогут нашим гражданам сделать правильный выбор в сторону безопасности», – отметил на мероприятии министр Александр Куренков.

В ведомстве отметили, что ЧС, вызванные нарушениями правил пользования газовым оборудованием, чаще всего несут тяжелые последствия. В результате люди получают травмы или гибнут, а жилые дома оказываются сильно поврежденными или даже разрушенными.

«Профилактическая работа министерства направлена на то, чтобы предотвратить возможные трагедии и призвать людей задуматься о своей безопасности и безопасности своих близких», – сказал глава МЧС России.

#газовое оборудование
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