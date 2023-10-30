МЧС и Центр помощи пропавшим и пострадавшим детям подписали соглашение о сотрудничестве

Сегодня в Казани было подписано соглашение о взаимодействии ГУ МЧС России по РТ и Отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по РТ.

Документ был подписан начальником республиканского главка МЧС Рафисом Хабибуллиным и руководитель отделения Национального Центра в РТ Альбиной Сагировой.

Всего в рядах республиканского отделения Наццентра помощи детям, созданного чуть более года назад, состоят 87 добровольцев в возрасте от 18 до 45 лет.

Они прошли обучение по вопросам тактико-специальной, топографической, медицинской, психологической подготовки по ведению поисково-спасательных работ.

«У нас взаимодействие налажено на довольно приемлемом уровне. Неплохо работаем, постоянно привлекаем волонтеров на проведение поисковых мероприятий не только по поиску несовершеннолетних, но и даже буквально вчера были задействованы по поиску мужчины в Нижнекамском районе. Взаимодействие в республике между Главным управлением и Национальным центром по поиску пропавших детей у нас налажено. Только в течение года волонтеры 268 раз принимали участие в поисковых операциях в различных районах и городах нашей республики. В июле этого года провели совместные учения, после чего более укрепили наши взаимоотношения, нашу совместную работу. Поэтому понимание есть, и так же будем и в дальнейшем работать», – подчеркнул начальник Главного управления МЧС России по Республике Татарстан Рафис Хабибуллин.

Волонтеры республиканского отделения Национального центра ознакомились с деятельностью Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по РТ и пожарно-спасательной части № 68 по охране Казанского Кремля.

Также сегодня в Казанском Кремле волонтёров республиканского отделения Национального центра встретили Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов, Председатель Попечительского Совета Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Елена Игоревна Мильская и Исполнительный директор Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Михайловна Мизулина.

«У отделения Национального центра в Республике Татарстан сегодня был очень насыщенный день. Утро началось с подписания соглашения между Главным управлением МЧС России по республике и нашим отделением. Продолжился день увлекательной экскурсией в Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Республике Татарстан. А завершился день встречей с Главой Республики Татарстан Рустамом Нургалиевичем Миннихановым и Председателем Попечительского совета Национального центра Еленой Игоревной Мильской. Глава, что радостно для нас, высоко оценил деятельность отделения в республике, пожелал дальнейших успехов в работе отделения и пообещал оказать поддержку. Во время этой встречи Председатель Попечительского совета Национального центра вручила отделению автомобиль УАЗ Патриот», - сообщил замдиректора по взаимодействию с государственными органами НЦ, член Общественной палаты РФ Денис Губенко.