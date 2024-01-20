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МЧС: Движение по трассам в РТ по-прежнему ограничено, работают пункты обогрева
В Татарстане движение на М7 и М12 по-прежнему ограничено из-за непогоды для всех типов транспорта, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
У поселка Большие Кайбицы на М12, где сохранялись серьезные заторы, МЧС развернули мобильный пункт обогрева и питания.
Сотрудники МЧС России на снегоходах объезжали ещё не расчищенные от снега участки федеральной трассы и предлагали водителям и пассажирам заблокированных автомобилей горячее питание и топливо, а при необходимости — увозили их в пункт обогрева ближе к райцентру Большие Кайбицы.
Проводились работы по деблокированию застрявших автомобилей. Спасатели продолжали работы до утра 20 января, когда все заторы были ликвидированы.
На автомобильной дороге М-7 «Волга» функционируют 43 стационарных пункта обогрева и питания общей вместимостью 2967 мест.
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