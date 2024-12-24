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МЧС до 2030 года планирует модернизировать систему оповещения населения
МЧС России разработало план по улучшению системы оповещения населения до 2030 года. Об этом РИА Новости рассказал глава ведомства Александр Куренков.
В марте текущего года он отметил, что домофоны могут стать частью системы оповещения населения о чрезвычайных ситуациях. Он подчеркнул, что такие устройства, как телевизоры и телефоны, не всегда остаются включенными, поэтому стоит рассмотреть другие способы оповещения.
Министр также упомянул, что в Курской, Белгородской и Брянской областях домофоны уже применяются для уведомления населения.
«Мы активно продолжаем работу в этом направлении. Запланированы мероприятия по улучшению системы информирования граждан до 2030 года», — добавил Куренков.
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