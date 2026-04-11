МЧС дало рекомендации по обеспечению пожарной безопасности во время празднования Пасхи

Главное управление МЧС России по Татарстану дало рекомендации по обеспечению пожарной безопасности во время празднования Пасхи.

Пресс-служба ведомства напомнила о следующих правилах, актуальных для участвующих в праздничных богослужениях:

– будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;

– под свечой держите кусочек картона, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы не уронили горящую свечу на одежду;

– подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;

– следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;

– не вносите с собой [в храм] и не зажигайте в руках взамен свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости (например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки);

– старайтесь соблюдать дистанцию от других прихожан, не толпитесь в одном месте;

– в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;

– изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;

– в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре немедленно покиньте молельный зал, не создавая паники и давки.

При пожаре звоните 101 – с любого телефона круглосуточно, добавили в пресс-службе.

В Татарстане пожарную безопасность во время празднования православного праздника Воскресения Христова будут обеспечивать 264 сотрудника МЧС России. Пасхальные богослужения пройдут в 264 церквях Русской православной церкви.

Для обеспечения пожарной безопасности Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ разработало и осуществило комплекс организационных и практических мероприятий.

На всех объектах, задействованных в проведении пасхальных мероприятий, совершены профилактические визиты. Все они проверены и обследованы органами Федерального государственного пожарного надзора на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

В ходе проведения профилактических визитов со священнослужителями и персоналом были проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, а также отработаны их действия в случае возникновения пожара. Особое внимание во время инструктажей уделялось состоянию путей эвакуации, наличию и исправности установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, электрооборудования, а также обеспеченности объектов противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения.

В целях контроля соблюдения противопожарного режима и оперативного реагирования на возможные факты возникновения пожаров на всех задействованных культовых объектах дежурят сотрудники территориальных подразделений Главного управления МЧС России по РТ, МЧС РТ и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Отработаны вопросы взаимодействия со службами и организациями муниципальных районов, задействованных при подготовке и проведении праздников, территориальными подразделениями МВД, Росгвардии и другими оперативными службами, а также руководителями православных организаций, уточнили в ГУ МЧС по РТ.