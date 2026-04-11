news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 11 апреля 2026 17:58

МЧС дало рекомендации по обеспечению пожарной безопасности во время празднования Пасхи

Читайте нас в
Телеграм

Главное управление МЧС России по Татарстану дало рекомендации по обеспечению пожарной безопасности во время празднования Пасхи.

Пресс-служба ведомства напомнила о следующих правилах, актуальных для участвующих в праздничных богослужениях:

– будьте осторожны при зажигании свечей с подсвечников, закатывайте рукава одежды;
– под свечой держите кусочек картона, чтобы горячий воск не попал на кожу и вы не уронили горящую свечу на одежду;
– подвязывайте крепко платки и убирайте волосы, уменьшая риск попадания их на огонь свечи при наклоне головы;
– следите за детьми, чтобы они не поставили горящую свечу рядом с вашей одеждой;
– не вносите с собой [в храм] и не зажигайте в руках взамен свечей легковоспламеняющиеся предметы и жидкости (например, целлулоидные игрушки, спички и зажигалки);
– старайтесь соблюдать дистанцию от других прихожан, не толпитесь в одном месте;
– в случае загорания одежды быстро скиньте ее, постарайтесь потушить огнетушителем или накройте плотным материалом;
– изучите планировку молельного зала и в целом здания церкви, чтобы знать пути эвакуации, которых обязательно должно быть несколько, а все двери на выход открыты;
– в случае срабатывания пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре немедленно покиньте молельный зал, не создавая паники и давки.

При пожаре звоните 101 – с любого телефона круглосуточно, добавили в пресс-службе.

В Татарстане пожарную безопасность во время празднования православного праздника Воскресения Христова будут обеспечивать 264 сотрудника МЧС России. Пасхальные богослужения пройдут в 264 церквях Русской православной церкви.

Для обеспечения пожарной безопасности Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РТ разработало и осуществило комплекс организационных и практических мероприятий.

На всех объектах, задействованных в проведении пасхальных мероприятий, совершены профилактические визиты. Все они проверены и обследованы органами Федерального государственного пожарного надзора на предмет соответствия требованиям пожарной безопасности.

В ходе проведения профилактических визитов со священнослужителями и персоналом были проведены инструктажи по мерам пожарной безопасности, а также отработаны их действия в случае возникновения пожара. Особое внимание во время инструктажей уделялось состоянию путей эвакуации, наличию и исправности установок автоматической пожарной сигнализации и систем оповещения людей о пожаре, электрооборудования, а также обеспеченности объектов противопожарным водоснабжением и первичными средствами пожаротушения.

В целях контроля соблюдения противопожарного режима и оперативного реагирования на возможные факты возникновения пожаров на всех задействованных культовых объектах дежурят сотрудники территориальных подразделений Главного управления МЧС России по РТ, МЧС РТ и местных пожарно-спасательных гарнизонов.

Отработаны вопросы взаимодействия со службами и организациями муниципальных районов, задействованных при подготовке и проведении праздников, территориальными подразделениями МВД, Росгвардии и другими оперативными службами, а также руководителями православных организаций, уточнили в ГУ МЧС по РТ.

news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

Активисты «Молодой Гвардии» приготовили пасхальные куличи для военнослужащих

11 апреля 2026
Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

Специалист объяснил механику «скрытого» пенсионного стажа

10 апреля 2026
Новости партнеров