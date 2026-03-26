МЧС будет дежурить на реках для профилактики происшествий с рыбаками

МЧС Татарстана организовало дежурство на реках в период активного таяния льда. Об этом сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказала начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ Регина Гаязова.

«С начала снеготаяния до полного очищения рек ото льда в целях повышения уровня оперативного реагирования на происшествия на водных объектах будет организовано круглосуточное дежурство спасателей МЧС на 10 временных спасательных постах», – рассказала Регина Гаязова.

Посты будут организованы в Казани, Зеленодольске, Лаишево, в селе Ташкирмень Лаишевского района, в селе Заовражный Каратай Камско-Устьинского района, в селе Алексеевское, в Чистополе, в поселке Красный Ключ Нижнекамского района, в Набережных Челнах и в селе Мелькень Мензелинского района.

«Работа постов заключается в своевременном реагировании на происшествия на водных объектах и ориентирована на профилактическую работу и спасение людей в местах активной рыбалки», – отметила начальник отдела безопасности людей на водных объектах Главного управления МЧС России по РТ.