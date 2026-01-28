МЧС: Большая часть погибших на пожарах в Татарстане были пьяны

Большая часть погибших в пожарах на территории Татарстана в 2025 году были пьяны – это более половины всех несчастных случаев. Об этом на коллегии МЧС Татарстана рассказал начальник ГУ МЧС России по РТ Ирек Кадамов.

По его словам, погибло в состоянии опьянения 72 человека, что составило 56% от общего числа смертей из-за огня. Он также отметил, что основными причинами возгораний стали неосторожное обращение с огнем, а также нарушения правил пользования электронным оборудованием и печами.

Всего за прошлый год на пожарах погибло 128 человек, включая 6 детей.