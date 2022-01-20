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Происшествия
20 января 2022  10:18
Елена Саляхова

МЧС: 70% убежищ готовы в любой момент укрыть жителей Татарстана

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На сегодняшний день на территории республики организованы более тысячи убежищ, из них 70% готовы укрыть жителей Татарстана в любой момент. Об этом на совместной итоговой коллегии в ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

«Всего на учете в республике находятся 1097 защитных сооружений. В их число входят 645 убежищ и 449 противорадиационных укрытий», – уточнил начальник ведомства.

По словам Хабибуллина, из тысячи убежищ в республике укрыть людей готовы 768.

#рафис хабибуллин
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