МЧС: 70% убежищ готовы в любой момент укрыть жителей Татарстана

На сегодняшний день на территории республики организованы более тысячи убежищ, из них 70% готовы укрыть жителей Татарстана в любой момент. Об этом на совместной итоговой коллегии в ГУ МЧС России по РТ и МЧС РТ сообщил начальник ведомства Рафис Хабибуллин.

«Всего на учете в республике находятся 1097 защитных сооружений. В их число входят 645 убежищ и 449 противорадиационных укрытий», – уточнил начальник ведомства.

По словам Хабибуллина, из тысячи убежищ в республике укрыть людей готовы 768.