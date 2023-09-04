McDonald’s рассчитывает вернуться в Россию — владелец «Вкусно — и точка»

При продаже бизнеса в России американская McDonald’s планировала вернуться, когда обстоятельства поменяются. Об этом в беседе с ТАСС рассказал владелец сети «Вкусно — и точка» Александр Говор.

«Они не скрывали, что рассчитывают вернуться в Россию, если обстоятельства изменятся, поэтому хотели быть уверенными, что бизнес не развалится», — объяснил он, рассказывая о процедуре продажи бизнеса.

В рамках сделки обговорено, что McDonald’s может вернуть свой бизнес, за ней остается контрольный пакет в сети-преемнице.

Напомним, что американская компания заявила об уходе с российского рынка в 2022 году. Бизнес был продан российскому собственнику.

«Так что, даже если McDonald’s вернется, скорее всего, мастер-франчайзи выдадут мне, и я буду работать, как раньше, но уже не только по Сибири, а по всей России, — добавил Говор. — Нормально. Это современный рынок. Меня никто не обидел, не обокрал».