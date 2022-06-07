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Ру Тат
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Экономика
7 июня 2022  10:25

McDonald's подал две заявки на регистрацию логотипа в трех цветах

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Новая сеть, работавшая ранее под брендом McDonald's в России, подала заявки на регистрацию двух товарных знаков в виде изображений. В логотипах используются зеленый, оранжевый и красный цвета, пишет агентство «Москва» в своем телеграм-канале.

«Это варианты возможных логотипов», – рассказали в пресс-службе McDonald’s, отметив, что три цвета, использованные в картинке, могут стать возможными новыми цветами бренда.

Под одним из изображений компания хочет выпускать печатную продукцию (коробки из бумаги и картонную упаковку), а также зонты, рюкзаки, сумки, одежду и игрушки, разнообразную еду из мяса, птицы и рыбы, напитки и оказывать услуги общепита. 

Ранее McDonald's подал в Роспатент заявки на регистрацию трех новых брендов.

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