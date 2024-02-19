МЦ «Сәләт - Ак Барс» завершил свою работу на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ

МЦ «Сәләт - Ак Барс» завершил свою работу в павильоне 75 на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ. Напомним, команда представляла лагерь на стенде Республики Крым, пишет пресс-служба МЦ «Сәләт - Ак Барс». За время участия «Сәләт - Ак Барс» провела восемь творческих мастер-классов: по кастомизации эко-сумок, созданию открыток с Крымской лавандой, а также росписи на дереве и гальке, которую команда привезла с черноморских берегов.

Гостями крымского стенда стали свыше 4 тыс. человек. Самым активным команда подарила подарки на память.

Также с базой «Сәләт - Ак Барс» познакомились президент Академии Наук РТ Рифкат Минниханов, Герой России и командир танка «Алеша» Расим Басиков, замминистра по делам молодежи республики Айгуль Сабирова, заместитель министра образования, науки и молодежи Республики Крым Тимур Асанов, Руководитель студии дубляжа телеканала «ШАЯН ТВ» Роза Адиятуллина, журналист АО «Татмедиа», военный корреспондент в зоне СВО, победитель Всероссийского Форума современной журналистики с проектом «Снег.Медиа» Равиль Мукменов.

Среди других участников были также: команда международного детского центра «Артек», всероссийский проект «Навигаторы Детства», федеральный проект «Молодые профессионалы», а также организаторы и волонтеры стенда Луганской и Донецкой Народных Республик с представителями и участниками молодежной общественной организации «Российские Студенческие Отряды».

Как сказала директор МЦ «Сәләт - Ак Барс» Кира Маслова, масштаб выставки был грандиозным. За день выставку посещают свыше 100 тыс. человек, которые с максимальным любопытством изучают стенды регионов.

«Не удивительно, что за выходные мы успели познакомить с нашим лагерем более 4 тыс. гостей форума. Обязательно советуем посетить форум-выставку «Россия», тем более Президент РФ Владимир Владимирович Путин поручил продлить выставку до 8 июля 2024», - отметила Маслова.

фото: пресс-служба МЦ «Сәләт - Ак Барс»