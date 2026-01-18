news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
На главную ТИ-Спорт 18 января 2026 09:58

Мбаппе вышел на второе место по результативности среди французских футболистов

Читайте нас в
Телеграм
Мбаппе вышел на второе место по результативности среди французских футболистов
Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке самых результативных французских футболистов в истории. Об этом сообщает «Чемпионат».

Достижение стало возможным после того, как 27-летний нападающий забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (2:0). Этот мяч стал для него 412-м в профессиональной карьере. Благодаря этому показателю Мбаппе обошел Тьерри Анри, который завершил карьеру с 411 голами.

При этом первое место в рейтинге по-прежнему занимает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, сейчас выступающий за «Аль-Иттихад», забил 513 мячей за клубы и национальную команду.

#футбол
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

«Из очереди к проруби – в очередь на исповедь»: батюшка о смысле Крещения Господня

18 января 2026
«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

«Надо любить и оберегать свою семью и Родину»: история участника СВО из Заинска

18 января 2026