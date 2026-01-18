Мбаппе вышел на второе место по результативности среди французских футболистов

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе поднялся на второе место в списке самых результативных французских футболистов в истории. Об этом сообщает «Чемпионат».

Достижение стало возможным после того, как 27-летний нападающий забил гол в матче 20-го тура чемпионата Испании против «Леванте» (2:0). Этот мяч стал для него 412-м в профессиональной карьере. Благодаря этому показателю Мбаппе обошел Тьерри Анри, который завершил карьеру с 411 голами.

При этом первое место в рейтинге по-прежнему занимает Карим Бензема. Экс-капитан сборной Франции, сейчас выступающий за «Аль-Иттихад», забил 513 мячей за клубы и национальную команду.