«Мбаппе купили?»: Слуцкий одолел Шаронова, но убил мечту о доминировании в Первой лиге

«Рубин» под руководством Леонида Слуцкого прервал хет-трик из поражений и одержал тяжелую победу со счетом 2:1 на Дальнем Востоке. «СКА-Хабаровск» Романа Шаронова был близок к победе не меньше гостей, но класс и опыт казанской команды взял свое в концовке матча. Подробнее о первой в истории победе «Рубина» в Хабаровске – в материале «ТИ-Спорт».

Победу под занавес встречи мог вырвать и «Рубин», и Хабаровск. Но дожали все-таки казанцы Фото: rubin-kazan.ru

Футболисты побежали спасать тренера

Игра команды Леонида Слуцкого в Хабаровске оставила стойкое впечатление, что еще не все потеряно. Мотивированный «Рубин» теоретически может выйти в РПЛ даже напрямую, что в целом и было продемонстрировано в Хабаровске. Но исключительно мотивированный. А где ее искать команде в каждом матче? Сегодня игроки побежали спасать тренера от отставки, но уже через неделю, когда шум притихнет, все вновь вернется на круги своя.

На фоне слухов об отставке тренерского штаба, петиций и баннеров от фанатов стартовые минуты матча выдались в исполнении «Рубина» очень качественными и агрессивными. Стартового заряда, правда, хватило всего на первые 15 минут, но даже это принесло свой результат. 11-й номер «Рубина» Игорь Горбунов в лучших традициях своего предшественника Андерса Дрейера пробежал половину поля и выкатил на Олега Иванова, который забил свой первый мяч в рубиновой футболке.

«Я считаю, что мы доминировали на протяжении всей встречи. В первом тайме я помню только один подход у СКА, в то же время у нас было несколько моментов для того, чтобы еще реализовывать ситуации. В плане результата все закономерно, а в плане того, как он был добыт… Это понятно, что когда ты забиваешь на последних минутах, то это уже какие-то проявления индивидуального мастерства, характера, использования ошибок соперника и так далее. Дубль Иванова? Если у Олега и молодость, то точно не вторая, а пятая-шестая», – сказал Слуцкий после матча.

В этот день капитан команды был на высоте, и, не забей Олег второй мяч на 89-й минуте, кто знает, чем бы закончились качели на последних минутах. Победу под занавес встречи мог вырвать и «Рубин», и Хабаровск. Но дожали все-таки казанцы.

Что касается команды Романа Шаронова, то было видно, что у нее мало что получалось в созидании. Но здесь стоит похвалить и тренерский штаб «Рубина», который хорошо подготовился к позиционным наступлениям СКА и частенько использовал высокий прессинг, не давая хабаровчанам банально выйти со своей половины поля. Провалы, конечно, случались, но по игре казанцы победили скорее заслуженно. Так что по этому поводу со Слуцким нельзя не согласиться.

Леонид Слуцкий «Я считаю, что мы доминировали на протяжении всей встречи. В плане результата все закономерно, а в плане того, как он был добыт…» Фото: rubin-kazan.ru

«Ваши ожидания – ваши проблемы»

Но с чем согласиться точно нельзя, так это с дальнейшим монологом наставника об ожиданиях со стороны болельщиков и «звездности» его команды. Слуцкий продолжил тренд Ильи Самошникова с цитированием Андрея Аршавина. Как помним, в 2012 году «классик» завещал, что ожидания – это прежде всего проблема ожидающего, а не наоборот.

«Как говорил Аршавин, ожидания кого-то – это проблема ожидающего, а не наша проблема. Если все ожидали, что будет так, то мы этого не ожидали и знали, что в ФНЛ будет тяжело, в котором многое решают игровые или судейские нюансы. От нас могут ожидать чего угодно, но наши ожидания совпадают с реалиями», – заявил Слуцкий на пресс-конференции.

Непонятно, что этим хотел сказать Слуцкий. Видимо, по его мнению, болельщики «Рубина» не имеют права ожидать от клуба с миллиардным бюджетом обратного выхода в Премьер-лигу, а должны молча терпеть и смотреть на то, как команда мучается в чемпионате и вылетает в первой же стадии Кубка. К слову, летом перед стартом сезона сам тренер говорил о том, что в Первой лиге «Рубин» будет доминировать в каждом матче.

«Стоит задача максимально доминировать, насколько это возможно, и в лиге, и в каждом матче. Вторая задача, я уже о ней сказал, – ни в коем случае не опустить планку требований. Я имею в виду и себя лично. Каждый человек, когда с ним что-то происходит, может измениться в плане требований к самому себе и окружающим. Для нас это концептуальный момент. Важнейший момент – сохранить планку требований на том уровне, который был в РПЛ», – говорил наставник в межсезонье.

«У нас абсолютно новая команда, все наши новички – уровень ФНЛ», – сказал Слуцкий в ответ на вопрос о «звездности» казанской команды Фото: rubin-kazan.ru

«Мы что, Мбаппе купили?»

Подогрел эти ожидания болельщиков и клуб. Сначала громким слоганом «Вернемся вместе», а затем активной трансферной кампанией. Клуб подписал много громких имен по меркам Первой лиги. Но тренер не согласен теперь и с этим.

«С каким таким составом? Расскажите, в чем наши ребята сильнее футболистов из остальных команд? Какой такой состав? Но Грицаенко и Чуперка боролись за выживание в «Кубани», Косарев играл в «Волгаре». Мы что, Мбаппе купили? У нас абсолютно новая команда, все наши новички – уровень ФНЛ», – сказал Слуцкий в ответ на вопрос о «звездности» казанской команды.

О том, как ловко Слуцкий умеет манипулировать фактами, знают многие. В эту игру он переиграет кого угодно. Но опровергать очевидное очень странно даже в его случае. Грицаенко, Чуперка и Косарев - самые удобные варианты для обороны своей позиции. Об остальных же тренер не вспомнил. Разве Дзагоев, Беленов, Дюпин, Мартынович, Самошников, Бакаев, Иванов – это уровень «пердива»? Если Слуцкий просит больше не называть его команду «галактикос», то мы не можем пойти у него на поводу. Слабее и дешевле на Трансфермаркете от этого она не станет.

После тяжелой победы в Хабаровске «Рубин» временно пришвартовался на третьем месте. В следующей игре команда примет дома «Краснодар-2», а еще чуть позже поедет в гости к тольяттинском «Акрон». Обе команды идут в зоне вылета. В психологическом и турнирном плане оба этих матча станут для казанцев очень важными. Шесть очков, и Слуцкий снова в дамках.