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Махмуд Аббас заявил о готовности провести в Палестине первые за 17 лет всеобщие выборы
На палестинских территориях могут состояться первые за 17 лет всеобщие выборы. Об этом заявил Президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на объединенном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде (речь политика транслировал телеканал Al Jazeera).
Аббас назвал сектор Газа «неотъемлемой частью Государства Палестина» и подчеркнул, что палестинские власти хотели бы «провести всеобщие парламентские и президентские выборам, которые охватят всю территорию Палестины, включая [Восточный] Иерусалим».
Махмуд Аббас в 2004 году, после смерти Ясира Арафата, возглавил Организацию освобождения Палестины (ООП), которая контролирует Западный берег реки Иордан, и Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), являющееся ключевой частью ООП. Тогда же политик стал Председателем Палестинской национальной администрации.
Однако в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет радикальное движение ХАМАС набрало больше голосов, чем ФАТХ. Последний не признал итоги выборов, и борьба двух движений превратилось в вооруженное противостояние. В 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газа, изгнав или убив сторонников ФАТХ.
С тех пор выборы в Палестинский законодательный совет не проводились. В 2012 году Аббас выиграл выборы Председателя Палестинской автономии, а в 2013-м объявил о создании Государства Палестина. Позднее политик назначил президентские и парламентские выборы на 2021 год, но они не состоялись из-за невозможности организовать голосование в Восточном Иерусалиме.
Израиль рассматривает Восточный Иерусалим как часть «единой и неделимой» столицей страны; палестинцы считают, что восточная часть города должна стать столицей их будущего государства. В свою очередь проведение выборов в секторе Газа невозможно, пока эту территорию контролирует ХАМАС.
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