Махмуд Аббас заявил о готовности провести в Палестине первые за 17 лет всеобщие выборы

Махмуд Аббас в 2020 году

Фото: kremlin.ru

На палестинских территориях могут состояться первые за 17 лет всеобщие выборы. Об этом заявил Президент Палестины Махмуд Аббас, выступая на объединенном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде (речь политика транслировал телеканал Al Jazeera).

Аббас назвал сектор Газа «неотъемлемой частью Государства Палестина» и подчеркнул, что палестинские власти хотели бы «провести всеобщие парламентские и президентские выборам, которые охватят всю территорию Палестины, включая [Восточный] Иерусалим».

Махмуд Аббас в 2004 году, после смерти Ясира Арафата, возглавил Организацию освобождения Палестины (ООП), которая контролирует Западный берег реки Иордан, и Движение за национальное освобождение Палестины (ФАТХ), являющееся ключевой частью ООП. Тогда же политик стал Председателем Палестинской национальной администрации.

Однако в 2006 году на выборах в Палестинский законодательный совет радикальное движение ХАМАС набрало больше голосов, чем ФАТХ. Последний не признал итоги выборов, и борьба двух движений превратилось в вооруженное противостояние. В 2007 году ХАМАС захватил власть в секторе Газа, изгнав или убив сторонников ФАТХ.

С тех пор выборы в Палестинский законодательный совет не проводились. В 2012 году Аббас выиграл выборы Председателя Палестинской автономии, а в 2013-м объявил о создании Государства Палестина. Позднее политик назначил президентские и парламентские выборы на 2021 год, но они не состоялись из-за невозможности организовать голосование в Восточном Иерусалиме.

Израиль рассматривает Восточный Иерусалим как часть «единой и неделимой» столицей страны; палестинцы считают, что восточная часть города должна стать столицей их будущего государства. В свою очередь проведение выборов в секторе Газа невозможно, пока эту территорию контролирует ХАМАС.