«Махеев» обогнал Coca Cola: неожиданные итоги рейтинга брендов среди россиян

Стал известен свежий топ-10 популярных брендов товаров повседневного использования у жителей России. В лидерах списка оказались «Махеев», Lay's, «Простоквашино», Coca-Cola и другие. Такие данные приводятся в обновленном рейтинге FMCG-брендов от исследовательской группы Kantar.

Одними из ключевых критериев экспертной оценки брендов стала их способность привлекать новых покупателей, а также частота упоминания людьми. Первые пять мест российского национального списка поделили между собой «Простоквашино», Lay's, «Слобода», «Махеев» (принадлежит компании «Эссен Продакшн АГ») и Coca-Cola.

При этом «Махеев» значительно опередил мирового производителя газированных напитков по привлечению новых клиентов в 2020 году (77 пунктов против 49 у Coca-Cola). Для сравнения, в 2019 году аналогичный показатель у крупнейшего в стране производителя майонеза, соусов и джемов составлял 72 пункта (за год рост на 5 пунктов).

Кроме того, исследователи опубликовали мировой топ FMCG-брендов. В глобальном масштабе лучшую динамику по приросту потребителей показал бренд средств для дезинфекции Dettol, эксперты связали это с пандемией. В то же время, большую часть глобальных лидеров роста (60%) в 2020 году составили продовольственные бренды.