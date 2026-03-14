Махачев проведёт следующий бой против ирландца Гэрри

Российский боец, обладатель титула UFC в полусреднем весе Ислам Махачев встретится в октагоне с ирландцем Иэном Гэрри, сообщает журналист Рубен Картер в соцсети X.

По данным источника, стороны уже подписали контракт на проведение поединка.

34-летнему Махачеву предстоит 29-й бой в профессиональной карьере. На его счету 28 побед и одно поражение. Ранее он владел поясом в легком весе и на данный момент возглавляет рейтинг UFC вне зависимости от весовых категорий.

У 28-летнего Гэрри 18 боев: 17 побед и одно поражение.