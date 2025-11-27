news_header_top
Общество 27 ноября 2025 13:49

МАХ внедрил быстрый доступ к своим документам из Госуслуг

МАХ внедрил быстрый доступ к своим документам из Госуслуг
Фото: пресс-служба MAX

Пользователи национального мессенджера МАХ получили возможность быстро просматривать свои основные документы, размещенные в Госуслугах. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

С согласия пользователя сведения отображаются прямо в его профиле – в разделе «Цифровой ID». Доступ к данным предоставляется без прохождения биометрии.

В МАХ уже доступны электронные версии паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, полиса ОМС и ИНН. В дальнейшем перечень будет расширен: появятся данные о транспортных средствах и основные документы детей.

Чтобы включить быстрый доступ, пользователю необходимо обновить приложения МАХ и Госуслуги, открыть раздел «Цифровой ID», выбрать нужный документ и дать разрешение на обработку данных при первом использовании.

