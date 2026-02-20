MAX станет инструментом для подтверждения льгот и возраста в магазинах

Покупатели смогут подтверждать возраст, право на льготы и участие в программах лояльности торговых сетей через национальный мессенджер MAX с 1 сентября. Об этом сообщили в Минпромторге РФ, передает «ТАСС».

В министерстве пояснили, что уже подписано постановление, которое обязывает продавцов принимать такие сведения, предъявленные через мессенджер.

Продавцы должны будут обеспечить техническую возможность для проверки предоставляемой информации. При этом у покупателей сохранится право выбора способа подтверждения возраста, социального статуса или участия в программе лояльности: при желании они смогут использовать и бумажные документы.

В Минпромторге подчеркнули, что торговая отрасль в России активно внедряет высокотехнологичные решения, направленные на создание более удобной и современной среды для потребителей. Возможности, которые предоставляет мессенджер Max, в министерстве назвали одним из таких инструментов.