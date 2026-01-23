news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 23 января 2026 18:03

MAX повысил безопасность корпоративной инфраструктуры

Читайте нас в
Телеграм
MAX повысил безопасность корпоративной инфраструктуры
Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер MAX повысил безопасность корпоративной инфраструктуры технологией VKey. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Технология предназначена для технических сотрудников и позволяет отказаться от паролей при работе с инфраструктурой.

Решение обеспечивает доступ только авторизованным разработчикам с проверенных устройств, используя биометрию. При этом безопасность устройств поддерживается отдельным модулем VKey NAC (Network Access Control).

VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа. Даже при попытках фишинга или социальной инженерии вход в систему невозможен без биометрического подтверждения личности сотрудника и персонального устройства с установленным сертификатом, «который невозможно скопировать, или вынести за пределы устройства», отмечают в компании.

#мессенджер МАХ
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

Выездное заседание по народной программе «Единой России» проходит в Нижнекамске

23 января 2026
«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

«БПЛА – это и разведка, и спасение»: рассказ оператора дронов из Буинска

22 января 2026