Фото: © «Татар-информ»

Национальный мессенджер MAX повысил безопасность корпоративной инфраструктуры технологией VKey. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Технология предназначена для технических сотрудников и позволяет отказаться от паролей при работе с инфраструктурой.

Решение обеспечивает доступ только авторизованным разработчикам с проверенных устройств, используя биометрию. При этом безопасность устройств поддерживается отдельным модулем VKey NAC (Network Access Control).

VKey исключает возможность удаленного перехвата или кражи доступа. Даже при попытках фишинга или социальной инженерии вход в систему невозможен без биометрического подтверждения личности сотрудника и персонального устройства с установленным сертификатом, «который невозможно скопировать, или вынести за пределы устройства», отмечают в компании.