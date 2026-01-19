MAX начал уведомлять о звонках с неизвестных номеров и из-за рубежа

Фото: © «Татар-информ»

Мессенджер MAX обновил функции безопасности для пользователей. Теперь при входящем вызове с незнакомого номера на экране появляется уведомление «Нет в контактах». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Если звонок поступает из-за границы, приложение дополнительно покажет регион, откуда пытаются связаться с пользователем.

Для активации новой функции достаточно обновить приложение. Плашка с предупреждением автоматически отображается во время звонка рядом с именем абонента, номер которого не сохранен в контактах.

В MAX также доступна кнопка «Пожаловаться», предназначенная для борьбы с мошенничеством, спамом и нежелательным контентом. Чтобы отправить жалобу, пользователю нужно зажать подозрительное сообщение в чате, выбрать пункт «Пожаловаться» и указать причину обращения. Все обращения оперативно рассматриваются специалистами Центра безопасности MAX.

Дополнительно пользователям доступна двухфакторная аутентификация. Этот способ защиты предполагает подтверждение входа в аккаунт сразу двумя факторами – кодом из SMS и облачным паролем.

Настроить двухфакторную аутентификацию можно в разделе «Приватность» профиля. Для этого необходимо задать надежный пароль, придумать подсказку к нему, указать адрес электронной почты и подтвердить его кодом из письма. В компании отмечают, что пароль должен содержать как минимум одну букву и несколько цифр, а подсказка не должна быть очевидной для злоумышленников.