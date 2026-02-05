Маврина отметила, что работа госслужащих должна быть направлена на помощь гражданам

Фото: пресс-служба Госсовета РТ

В Государственном Совете Татарстана прошел семинар для начинающих государственных и муниципальных служащих, сообщили в пресс-службе ведомства. В мероприятии приняли участие представители республиканских министерств и ведомств, сотрудники аппаратов муниципалитетов, а также слушатели курсов повышения квалификации «Школа начинающего служащего» Высшей школы государственного и муниципального управления КФУ.

В рамках семинара участники ознакомились с деятельностью парламента, работой профильных комитетов и комиссий, фракций и депутатских групп, а также полномочиями парламентариев и их взаимодействием с избирательными округами.

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

Секретарь Госсовета РТ Лилия Маврина подчеркнула значимость парламента в обеспечении правовых гарантий и повышении качества жизни населения.

«Любая законодательная инициатива, прежде чем становится законом, изучается правоприменителями, юристами, проходит обсуждение с участием специалистов министерств и ведомств, Прокуратуры, других государственных структур республики», – отметила она.

Фото: Пресс-служба Госсовета РТ

Маврина также рассказала о проекте «Парламентский урок», который ежегодно проводится во всех школах республики с 2009 года и знакомит учеников с законотворческой деятельностью парламента. Помимо этого, слушатели обсудили работу с обращениями граждан.

«Работа с обращениями граждан – это очень важная работа, от этого зависит доверие населения к каждому государственному органу. Каждый свой шаг рассматривайте как возможность помочь гражданам», – обратилась секретарь Госсовета к начинающим госслужащим.

После лекции участники посетили библиотеку парламента, зал заседаний, зал приема делегаций и музей парламентаризма.