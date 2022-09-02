Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил желание сыграть в Медийной хоккейной лиге. Об этом политик сказал «ТАСС».

«Создание Медийной хоккейной лиги? Положительно отношусь ко всему, что служит популяризации спорта. Могу сыграть сам? Конечно, могу», — заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил, что первый сезон Медийной хоккейной лиги начнется в январе в Москве.

Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате 3х3.