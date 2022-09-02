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Ру Тат
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Спорт
2 сентября 2022  19:28
Cергей Гаврилов

Матыцин выразил желание сыграть в Медийной хоккейной лиге

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Министр спорта РФ Олег Матыцин выразил желание сыграть в Медийной хоккейной лиге. Об этом политик сказал «ТАСС». 

«Создание Медийной хоккейной лиги? Положительно отношусь ко всему, что служит популяризации спорта. Могу сыграть сам? Конечно, могу», — заявил министр.

Напомним, на прошлой неделе основатель Медийной футбольной лиги Николай Осипов заявил, что первый сезон Медийной хоккейной лиги начнется в январе в Москве.

Матчи будут проходить на открытом воздухе в формате 3х3.

#хоккей #Олег Матыцин
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