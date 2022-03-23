Матыцин: в России могут создать свою серию Гран-при по фигурному катанию

В России рассматривают возможность создания своей версии мировой серии Гран-при по фигурному катанию. Об этих планах сообщил сегодня министр спорта РФ Олег Матыцин.

«Спортсмены потеряли возможность выступать в коммерческих стартах, таких как Бриллиантовая лига или Гран-при. Мы сейчас думаем, каким образом создать аналоги таких турниров и найти финансирование, чтобы в этот, надеюсь, недолгий период материальный стимул не был потерян. Мы планируем наш календарь на 2022 год, дальше будем смотреть по конкретной ситуации», - цитируют Матыцина «РИА Новости».

Также он сообщил, что возможно создание своей версии Бриллиантовой лиги по легкой атлетике.