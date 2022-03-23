Матыцин: «Турниры с участием иностранцев в РФ будут приравниваться по статусу к ЧМ и ЧЕ»

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что в России совместно с общероссийскими спортивными федерациями при участии ОКР ведётся работа по формированию обновлённого единого календарного плана спортивных мероприятий.

По словам министра, международные соревнования с участием иностранных спортсменов в России будут приравниваться по своему статусу к чемпионатам мира и Европы.

«Планируется, что в ряде стартов будут принимать участие спортсмены из-за рубежа. Подобные турниры будут приравниваться по статусу к чемпионатам мира и Европы, что должно обеспечить ​ сохранение​ уровня социальных гарантий​ отечественных атлетов и основания для присвоения им соответствующих спортивных званий», – цитирует Матыцина пресс-служба министерства спорта РФ.

Напомним, ранее Международный олимпийский комитет рекомендовал спортивным федерациям не допускать российских спортсменов к участию в международных соревнованиях.