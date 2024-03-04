Матыцин: Татарстан — один из лидеров спортивной отрасли страны

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Татарстан является регионом — лидером спортивной отрасли нашей страны. Такое мнение высказал министр спорта России Олег Матыцин, комментируя открытие в Нижнекамске современного спортивного центра «СИБУР Арена НК».

«Благодаря участию таких компаний, как „СИБУР Холдинг“, строятся спортивные объекты, открываются новые секции для детей, появляются новые возможности для взрослых. Обладая необходимыми ресурсами, компания осознает важность работы по совершенствованию инфраструктуры и механизма вовлечения граждан в занятия спортом», — отметил Олег Матыцин.

Многофункциональный спортивный центр, созданный на базе устаревшего спортивно-оздоровительного комплекса «Дружба», торжественно открыл Раис РТ Рустам Минниханов.

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«„СИБУР-Арена-НК“, на наш взгляд, отличный пример претворения в жизнь векторов в области здорового образа жизни и массового спорта, обозначенных Президентом России, а также ранее созданных федеральных программ. Республика продолжит следовать этому курсу — реализовывать новые проекты, которые будут способствовать развитию молодого поколения», — отметил руководитель республики.

В результате обновления площадь помещений стала в 1,5 раза больше, что расширит возможности организации спортивных занятий для нижнекамцев. В основном здании проведена масштабная реконструкция, возведен новый корпус с универсальным спортзалом, отремонтирован стадион с легкоатлетическими дорожками, появятся и новые открытые спортивные площадки. Посетители смогут заняться настольным теннисом, гандболом, волейболом, баскетболом, мини-футболом, плаванием и художественной гимнастикой.