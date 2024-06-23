Матыцин рассказал о высокой конкуренции во всех дисциплинах Игр БРИКС

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На состязаниях по всем дисциплинам Игр БРИКС наблюдалась высокая конкуренция, в том числе и внутри российской сборной. Об этом сказал внештатный советник Премьер-министра РФ и экс-министр спорта Олег Матыцин, передает ТАСС.

Он отметил, что одна из задач, которую ставили организаторы, — дать возможность российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях с достойными соперниками, и атлеты активно себя проявили.

«Это получилось, практически по всем видам спорта конкуренция есть, главное — конкуренция есть и внутри российской команды, что еще раз подчеркивает и показывает наш потенциал», — сказал Матыцин.

Он выразил признательность Правительству РТ, Министерству спорта и всей остальной оргкоманде. Собеседник также отметил, что Россия в последние несколько десятилетий задает стандарты крупных международных проектов и ориентируется только на себя.

«Это ни в коей мере никакая не альтернатива, мы никому ничего не доказываем, это просто шаг вперед в развитии нашей системы и нового формата стран БРИКС, в котором мы видим очень большое будущее, об этом шел разговор с министрами стран БРИКС», — сказал он и подчеркнул, что страны проявили интерес и готовы работать как единая команда для продвижения форматов, которые бы помогли строить многополярный спортивный мир.

Программа Спортивных игр БРИКС включает 27 спортивных дисциплин. Друг с другом состязались более 4,7 тыс. спортсменов из 93 стран, разыграно 387 комплектов медалей. Напомним, 12 июня прошла церемония открытия соревнований. С приветственным словом к участникам и гостям Игр БРИКС обратились Президент России Владимир Путин и Раис Татарстана Рустам Минниханов.