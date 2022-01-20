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Официальная хроника
20 января 2022  16:23

Матыцин: Политическая мудрость и преданность интересам страны снискали Шаймиеву авторитет

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Политическая мудрость, опыт и преданность интересам государства снискали Минтимеру Шаймиеву высокий авторитет и уважение среди жителей Татарстана и всей России. Об этом в поздравительной телеграмме, направленной по случаю 85-летия Государственного Советника РТ, сказал министр спорта РФ Олег Матыцин. 

«Благодаря вашей многолетней плодотворной работе сегодня Республика Татарстан продолжает стремительно развиваться и преумножать свои достижения во всех сферах общественной жизни, включая спорт», — цитирует министра портал Президента РТ. 

Матыцин отметил, что жизненный путь Минтимера Шаймиева является образцом достойного и самоотверженного служения Отечеству.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев также присоединился к поздравлениям и в своей телеграмме подчеркнул, что талант руководителя, политическая мудрость и дипломатичность, активная гражданская позиция Минтимера Шаймиева — это «ориентиры для всех нас, пример целеустремленности и стойкости для молодого поколения». 

#Шаймиеву-85 #Минтимер Шаймиев #олег матыцин
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