Матыцин о татарстанском проекте «Бокс в школу»: «Федерация бокса задает темп другим»

Фото: пресс-служба Федерации бокса РТ

Министру спорта России Олегу Матыцину представили татарстанский спортивный проект «Бокс в школу». Презентация прошла в рамках Всероссийского форума школьных спортивных клубов.

«Среди множества спортивных нововведений и программ министру спорта России был представлен и проект „Бокс в школу“. Эта работающая уже не первый год спортивно-образовательная программа получила благоприятный отклик руководства, а Федерация бокса — высокую оценку своей деятельности», — отметил автор проекта — президент Федерации бокса Татарстана и заместитель генерального секретаря Федерации бокса России Сергей Игнатьев.

«Вы большие молодцы! Вместе двигаемся дальше!» — заявил Олег Матыцин, ознакомившись с программой проекта.

Проект «Бокс в школу» стартовал в 2019 году на базе казанской школы №49. Сейчас в проект вовлечены свыше 5 тыс. татарстанских школьников.

По примеру Татарстана проект «Бокс в школу» введен в качестве третьего урока физкультуры в обязательную школьную программу на территории 23 регионов России, а в еще 24 готовится к запуску. На сегодняшний день он стал самым масштабным по охвату учебных заведений спортивно-образовательным проектом РФ.