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Матыцин на Играх будущего: В России движение фиджитал направлено на взаимное уважение
Главная цель любого международного мероприятия — объединение. В России движение фиджитал направлено на взаимное уважение и доверие. Об этом заявил министр спорта России Олег Матыцин журналистам в «Казань Экспо», где пройдёт церемония открытия Игр будущего.
«И атмосфера здесь соответствующая — радостные глаза, позитивные эмоции и радость от общения. Интерес к играм виден не только в СМИ, но и на площадках», — сказал глава Минспорта РФ.
Матыцин отметил, что у него была возможность побывать на тестовых соревнованиях и поговорить с участниками.
«Все в ожидании с чувством радости и подъёма, что они сопричастны к началу этого проекта. Поэтому мы не сомневаемся, что соревнования будут очень зрелищными, привлекут внимание и спортсменов и зрителей», — подчеркнул он.
Министр добавил, что Россия ещё раз продемонстрировала, что не закрывается и дает возможность новым течениям реализовываться.
«Хочу пожелать: "В добрый путь!" — и радоваться, что Россия продолжает быть открытой, несмотря на всю сложность ситуации. Мы еще раз продемонстрировали, что мы — пионеры», — заметил он.
По мнению спикера, важно, что это движение направлено на воспитание и формирование культуры у молодежи, уважение к своим традициям, сочетание интеллектуального и физического развития.
«Потому что гармония подразумевает умение владеть своим телом, умом. И все это должно быть направлено на реализацию и формирование стабильного общества и мира», — заключил он.
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