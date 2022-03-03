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Спорт
3 марта 2022  16:48
Артур Халилуллов

Матыцин анонсировал новую систему международных соревнований на территории России

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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о планах разработки системы международных соревнований, которые будут проходить на территории России.

«В ближайшее время будет разработана программа по развитию системы соревнований на территории Российской Федерации с участием максимального количества зарубежных спортсменов. Прежде всего, белорусских спортсменов, системы соревнований в рамках СНГ, ШОС, БРИКС.

Мы не изолированы, мы продолжаем контакты с международными федерациями, надеемся, что это временные меры и разум восторжествует. И все международное сообщество поймет, что тот раскол, который сейчас происходит, недопустим, спорт должен выступить одним из проводников дипломатии и восстановления торжества человеческих ценностей», – цитирует Матыцина ТАСС.

#спорт #олег матыцин #санкции Запада
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