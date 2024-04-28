Матвиенко заявила, что в ПАСЕ «зашкаливает» ядовитая русофобия

Парламентская ассамблея Совета Европы на сегодня является ангажированной и русофобской структурой. Об этом в беседе с журналистом Павлом Зарубиным сказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко, комментируя резолюцию ПАСЕ, призывающую к «деколонизации России ради ее демократизации». Видео опубликовано в телеграм-канале корреспондента.

«Зашкаливает ядовитая русофобия, уже не знают, что сказать, они не знают, что придумать. Конечно, в мечтах они давно — и они это не скрывают — [хотят] развалить Россию, разделить ее на отдельные части с тем, чтобы потом как раз прийти колонизировать Россию и быть хозяевами в нашей стране. Но вы знаете, мечтать не вредно — это никогда не сбудется и не может быть, но градус глупости, необразованности, непрофессионализма просто зашкаливает», — сказала собеседник.

Матвиенко напомнила, что именно европейские страны были колонизаторами Африки и многих других стран и на протяжении столетий выкачивали ресурсы, уничтожали людей — как настоящие колонизаторы себя вели, и именно Советский Союз поддерживал освободительное движение стран, стремящихся к своему суверенитету, и помог сбросить эти оковы колониализма.

«Очень хорошо, что мы в 2022 году вышли из этой структуры, понимая, что это [русофобия] не лечится. Это просто не лечится. Это группа болтунов пустых, никчемных, полностью подчиненных и их слова и рекомендации никакой роли не играют», — сказала спикер Совфеда.