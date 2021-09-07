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Ру Тат
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7 сентября 2021  18:12

Матвиенко: Выборы в Госдуму не повлияют на ситуацию с Covid-19

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Предстоящие выборы в Госдуму никак не повлияют на обстановку с коронавирусной инфекцией в России. Об этом сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

«Я абсолютно уверена, что никакого влияния на ухудшение ситуации с Covid выборы не дадут», — подчеркнула она.

Матвиенко полагает, что, наоборот, трехдневное голосование позволит рассредоточить потоки граждан и защитить их от возможного заражения. 

Голосование состоится с 17 по 19 сентября.

#выборы в госдуму рф #Коронавирус
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