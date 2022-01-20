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Официальная хроника
20 января 2022  11:40

Матвиенко вручила Шаймиеву медаль «Совет Федерации. 25 лет»

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Матвиенко вручила Шаймиеву медаль «Совет Федерации. 25 лет»
Фото: пресс-служба Президента РТ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Казань для того, чтобы лично поздравить Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова. 

«Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник!» — сказала Валентина Матвиенко. 

Она также вручила Минтимеру Шаймиеву памятную медаль к 25-летию Совета Федерации. 

 

#Шаймиеву-85 #валентина матвиенко
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