Матвиенко вручила Шаймиеву медаль «Совет Федерации. 25 лет»

Фото: пресс-служба Президента РТ

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко прибыла в Казань для того, чтобы лично поздравить Государственного Советника Татарстана Минтимера Шаймиева с 85-летним юбилеем. Об этом сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Нас столько лет связывает, мы вместе прошли такой непростой путь. Вы, Минтимер Шарипович, один из тех, кто стал опорой России. Государственник!» — сказала Валентина Матвиенко.

Она также вручила Минтимеру Шаймиеву памятную медаль к 25-летию Совета Федерации.