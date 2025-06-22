Матвиенко: в 90-е годы история России переписывалась под видом модернизации образования

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что в 1990-е годы в России под прикрытием образовательных модернизаций происходило искажение исторической правды. Об этом она рассказала в эфире Первого канала, сообщает ТАСС.

По словам Матвиенко, в тот период россиянам активно навязывались чуждые взгляды и интерпретации прошлого:

«Под видом модернизации образования, конечно же, переписывались учебники, переписывалась история, навязывались чуждые нам нарративы. Перепрошивка мозгов - главная их цель», — сказала она, комментируя содержание учебников истории 90-х годов, которые были проспонсированы американским миллиардером Джорджем Соросом.

По словам спикера, Сорос предлагал сотрудничество российскому правительству в сфере образования, однако получил отказ:

«Как раз в это время пришли люди, которые принесли в высокие кабинеты интересы России. Это [глава Россотрудничества] Евгений Максимович Примаков и, конечно, победа на выборах [президента РФ] Владимира Владимировича Путина, который как никто другой понимал происходящее. Благодаря тому, что пришли вот такие люди во власть, ситуация кардинально поменялась», — подчеркнула Матвиенко.