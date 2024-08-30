Матвиенко: Татарстан вносит достойный вклад в укрепление потенциала России

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко

Фото: kremlin.ru

Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентина Матвиенко поздравила Раиса Татарстана Рустама Минниханова, Председателя Государственного Совета РТ Фарида Мухаметшина и всех жителей региона с Днем Республики Татарстан.

«Регион вносит достойный вклад в укрепление индустриального и научно-образовательного потенциала нашего государства, поддержание гражданского мира и согласия, активно участвует в решении ключевых общенациональных задач», — подчеркнула политик.

«Богатое историко-культурное наследие Татарстана ярко выражено в гармоничном облике республиканской столицы — тысячелетней Казани, представлено в уникальных музейных коллекциях Набережных Челнов, Зеленодольска, Заинска и других городов, летопись которых уходит в глубь веков», — добавила Матвиенко.

«Сегодня субъект Российской Федерации динамично развивается. Успешно реализуются крупные инфраструктурные и перспективные инвестиционные проекты, расширяется перечень инновационных высокотехнологичных отраслей промышленности», — отметила она.

«Республика традиционно проводит на своей территории масштабные спортивные соревнования, представительные форумы, конгрессы и фестивали. В 2024 году здесь состоится XVI саммит БРИКС, призванный углубить взаимовыгодное сотрудничество нашей страны с ключевыми иностранными партнерами. Для Татарстана, экономика которого во многом ориентирована на экспорт, это мероприятие станет отличной возможностью выйти на новые рынки сбыта, интенсифицировать межрегиональные контакты», — убеждена спикер Совета Федерации.

«Уверена, что жители республики и в дальнейшем будут всемерно способствовать ее процветанию. Желаю благополучия и достижения намеченных целей», — заключила Валентина Матвиенко.