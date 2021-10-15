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Ру Тат
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15 октября 2021  10:45

Матвиенко: Ситуация с Covid-19 в России непростая, но оснований для локдауна нет

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В России нет оснований для введения общефедерального локдауна из-за ситуации с Covid-19. Об этом RT рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — отметила Матвиенко. 

По ее словам, это нецелесообразно, поскольку затем будут «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».

#Коронавирус #валентина матвиенко
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