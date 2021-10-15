Матвиенко: Ситуация с Covid-19 в России непростая, но оснований для локдауна нет

В России нет оснований для введения общефедерального локдауна из-за ситуации с Covid-19. Об этом RT рассказала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

«Ситуация непростая. Но никаких оснований для введения общефедерального локдауна нет. И я хочу успокоить и бизнес наш, и предприятия, и людей», — отметила Матвиенко.

По ее словам, это нецелесообразно, поскольку затем будут «крайне негативные последствия для людей и для страны в целом».