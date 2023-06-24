Матвиенко: Сила России заключается в единстве и нетерпимости к предательству

В Совфеде понимают, насколько важна в сегодняшней ситуции ответственная и консолидированная позиция всего российского общества. Об этом в своем телеграм-канале написала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.

«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка Президента — гаранта Конституции — и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — сказала она.

Матвиенко подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, заключается в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.