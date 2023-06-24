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Матвиенко: Сила России заключается в единстве и нетерпимости к предательству
В Совфеде понимают, насколько важна в сегодняшней ситуции ответственная и консолидированная позиция всего российского общества. Об этом в своем телеграм-канале написала председатель верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко.
«В Совете Федерации — палате регионов — есть полная поддержка Президента — гаранта Конституции — и ясное понимание того, насколько важна в текущей ситуации ответственная и консолидированная позиция всего общества, жителей и руководства всех без исключения субъектов Федерации», — сказала она.
Матвиенко подчеркнула, что сила такой огромной, многонациональной и многоконфессиональной страны, как Россия, заключается в единстве, основанном на гражданской позиции каждого, и в исторической нетерпимости к предательству и провокаторству.
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