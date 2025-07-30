Матвиенко считает визит короля Малайзии в Россию шагом к укреплению двусторонних связей

Предстоящий визит короля Малайзии Султана Ибрагима в Россию в начале августа придаст новое развитие отношениям между двумя странами. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, ее слова приводит РИА Новости.

Визит верховного правителя ожидается с большим интересом и станет важным шагом к укреплению двустороннего сотрудничества.

Матвиенко подчеркнула, что Россию и Малайзию связывают многолетние отношения, основанные на дружбе и взаимопонимании, а в последние годы наблюдается значительная активизация контактов. В качестве примера она привела майский визит премьер-министра Малайзии Анвара Ибрагима, который, по ее оценке, стал стимулом для укрепления связей и сопровождался содержательными переговорами с российским президентом, а также участием в международных форумах.

Также спикер Совфеда отметила важность вступления Малайзии в БРИКС в качестве партнера, подчеркнув, что Россия изначально поддерживала эту инициативу. Она добавила, что БРИКС становится одним из центров многополярного мира, объединяя страны на основе равноправного и взаимовыгодного сотрудничества без доминирования отдельных государств.

Кроме того, Матвиенко выразила уверенность в успешном председательстве Малайзии в АСЕАН, подчеркнув ее ключевую роль в обеспечении единства ассоциации. Она также сообщила о планах направить делегацию Совета Федерации на Генеральную ассамблею Межпарламентской ассамблеи АСЕАН в сентябре.