Матвиенко считает, что нельзя запрещать россиянам покидать и возвращаться в Россию

Нельзя поддаваться ажиотажу и выступать за то, чтобы в Конституцию РФ вносили изменения, которые препятствовали бы выехавшим за границу россиянам вернуться обратно. Об этом заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, сообщает РИА Новости.

«В соответствии с нашей Конституцией, любой гражданин РФ имеет право уехать, куда он считает нужным, вернуться, никаких препятствий ему не должно оказываться, – сказала спикер Совфеда, – если он не совершил правонарушения, подпадающее под Уголовный или иной кодекс».

По ее словам, право на свободу перемещения должно быть у граждан и ни в коей мере здесь не надо поддаваться избыточному ажиотажу.